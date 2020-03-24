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Netlix sonrası Facebook ve Instagram da koronavirüsten payını aldı

Koronavirüs salgını Netflix'i vurmuştu, bu kez koronavirüsün rest çektiği sosyal medya platformları Facebook ve Instagram oldu. İki sosyal medya platformu artan talebi karşılayamayınca bu duruma yönelik adım atmak zorunda kaldı.

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Corona virüs yaklaşık olarak 160’ın üzerinde ülkede görüldü, ve ölümcül salgını pek çok şirketin operasyonlarını da derinden etkilemeye devam ediyor.

Video yayın kaliteleri düşürüldü

Engadget’ta yer alan habere göre, artan kullanım sonrası Facebook ve bünyesinde bulunan Instagram platformdaki videoların yayın kalitesini düşürme kararı aldı.

Geçici bir karar olduğu söylendi

Şirketten yapılan açıklamada bu durumun Avrupa’daki kullanıcıları kapsadığı ve geçici bir karar olduğu bilgisinin altı çizildi. Aynı açıklamada bu karar sayesinde Facebook ve Instagram’daki bant genişliği kısıtlamalarının önüne geçildiğine dikkat çekildi.

Geçtiğimiz hafta Avrupa’da artan trafiğe yanıt verememe noktasına gelen Netflix benzer bir adım atmış ve yayın kalitesini yüzde 25 oranında düşürme kararı aldığını duyurmuştu.

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