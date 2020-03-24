Asteriks'in çizeri Albert Uderzo 92 yaşında yaşama gözlerini yumdu

Asteriks çizgi romanlarıyla bilinen ünlü illüstratör Albert Uderzo 92 yaşında hayata veda etti. Uderzo'nun bir yakını, sanatçının geçirdiği kalp krizinin ardından uykuda yaşamını yitirdiğini, koronavirüs salgını ile bağlantılı olmadığını belirtti.

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Bir grup Galyalının Roma İmparatorluğu'na karşı savaşını anlatan çizgi roman ilk kez René Goscinny ve Uderzo'nun kaleminden çıkmıştı.

Goscinny'nin 1977'de vefat etmesinin ardından Asteriks'i 2009 yılında, emekli olana kadar Uderzo hayatta tuttu.

İlk kez 1959 yılında Pilote dergisinde yayınlanan ve dünya çapında da ün salan eser 100'den fazla dile çevrildi. 350 milyon kopyası satılan çizgi roman serisi 11 filme de konu oldu.

1927 yılında Fransa'da doğan Uderzo, Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı olan Légion d'honneur'a layık görülen isimler arasında.