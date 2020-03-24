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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'evde kal' çağrısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin, "Herkes risk altında. Bir kişinin alacağı tedbir çok kişiyi korur. Dünyanın her yerini etkiliyor." ifadesini kullandı.

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Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu küresel salgına verilecek en iyi cevabın evde kalmak yoluyla sosyal mesafeyi korumak olduğunu değinerek, şunları kaydetti:

"Herkes risk altında. Bir kişinin alacağı tedbir çok kişiyi korur. Dünyanın her yerini etkiliyor. Bizden önce maruz kalan yerlerin tecrübesinden faydalanalım. Özellikle yüksek risk altında olan yaşlılarımızı koruyalım. Onlara saygıyla, hürmetle, incelikle yaklaşılması çok önemlidir. Sosyal medyada bazı incitici yaklaşımlar görüyoruz. Yaşlılarımız hayat abidelerimizdir. Hayatları tek tek ve tüm toplumumuz için çok kıymetlidir."

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