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Çinli baba oğlu koronavirüs kapmasın diye mucit oldu bakın ne icat etti

Çinli bir baba, oğlunu dışarı çıktılarında koronavirüsten koruyabilmek için çareyi bir kapsül icat etmekte buldu.

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Binlerce insanın hayatına mal olan Corona virüs nedeniyle dünyada on milyonlarca insan evlerinde kalıyor ve ihtiyaç olmadıkça dışarıya çıkmıyor.

Dışarıya çıkmadan nasıl önlem alınması gerektiği herkesin aklına gelen sorulardan bir tanesi. Bu soru üzerinde kafa yoran Çinli bir baba oğlunu korumak için Corona virüs güvenlik kapsülü icat etti.

İngiliz Daily Mail gazetesinin kalemine göre, Bai Ying takma adını kullanan Şangay’da yaşayan baba icadının görsellerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Oğlunun havasız kalma ihtimalini de düşünmüş

Dışarı çıktıklarında kapsülün içinde bulunan oğlunun dışarı ile temasını sıfırlayan kapsül aynı zamanda içerideki oksijen ve karbondioksit oranını gösteren bir de ekrana sahip.

Başka bir deyişle icadın sahibi kapsülün içindeki oğlunun havasız kalmasının önüne bu şekilde geçmiş.

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