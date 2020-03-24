Mustafa Cengiz Koronavirüs testine girecek
Galatasaray Kulübü'nde Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından başkan Mustafa Cengiz de teste girecek.Abone ol
Galatasaray Kulübü'nde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim dışında görev yapan antrenörler, futbolcular ve yöneticilerin corona virüs testlerinde pozitif bulgu çıkmadığı öğrenildi.
Mustafa Cengiz teste girecek
Başkan Mustafa Cengiz ve yardımcısı Yusuf Günay ise gün içinde Covid-19 testine girecek.
3 ismin testi negatif çıkmıştı
Sarı-kırmızı kulüpte yardımcı antrenörler Ümit Davala, Hasan Şaş ve Levent Şahin'in testleri negatif çıkmıştı.