HABER /  GALATASARAY
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Mustafa Cengiz Koronavirüs testine girecek

Galatasaray Kulübü'nde Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından başkan Mustafa Cengiz de teste girecek.

Abone ol

Galatasaray Kulübü'nde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim dışında görev yapan antrenörler, futbolcular ve yöneticilerin corona virüs testlerinde pozitif bulgu çıkmadığı öğrenildi.

Mustafa Cengiz teste girecek
Başkan Mustafa Cengiz ve yardımcısı Yusuf Günay ise gün içinde Covid-19 testine girecek.

3 ismin testi negatif çıkmıştı
Sarı-kırmızı kulüpte yardımcı antrenörler Ümit Davala, Hasan Şaş ve Levent Şahin'in testleri negatif çıkmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan ceza infaz düzenlemesiyle ilgili açıklama
Halkbank'tan esnafa destek! 25 bin TL nakit kredi, 25 bin TL ticari kart desteği
Bülent Ersoy'un erkekken kendisini hamile bıraktığını iddia eden kadın öyle şeyler itiraf etti ki!
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara açıkladı: Bu kategorideki herkese test yapılacak
Olivia Culpo kimdir aslen nereli işte dünyanın en seksi kadını
Ekonomik destek paketi Meclis'te! Kira ödeyemeyen işyeri tahliye edilmeyecek
ÖNCEKİ HABERLER
DSÖ açıkladı! Koronavirüsün yeni merkezi o ülke
Çinli baba oğlu koronavirüs kapmasın diye mucit oldu bakın ne icat etti
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi erteleme nasıl yapılır 2020
Evde kalanlar kilo almamak için hurma yoğurt diyeti yapın
Asteriks'in çizeri Albert Uderzo 92 yaşında yaşama gözlerini yumdu
Koronavirüs izinlerini işveren yıllık izinden düşürebilir mi?
Yorumlar