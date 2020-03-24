2020 Tokyo Olimpiyatlarına 1 yıl erteleme

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

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Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan toplantının ardından kararını açıklayan IOC, Olimpiyatların 2021 yazından sonraki bir tarihe kalmayacak şekilde ertelendiğini duyurdu.

IOC'nin sporcu sağlığına her şeyden çok önem verdiğinin belirtildiği açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2020 Paralimpik Oyunları'nın düzenleneceği yere dair herhangi bir değişiklik olmayacağı ve organizasyonların adının değişmeyeceği belirtildi.

İsim değişikliği yok

2021 yılında gerçekleştirilecek oyunların adının 2020 Tokyo Olimpiyatları olarak kalması kararlaştırıldı. 2020 Tokyo Olimpiyatları uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Olimpiyat Komitesi, oyunları ertelemeyince Avustralya ve Kanada Tokyo'ya sporcu göndermeyeceklerini duyurmuştu.





Diğer organizasyonlar ertelenmişti

Corona virüs salgını tüm dünyada yayılırken birçok uluslararası etkinlik de iptal ediliyor. 2020 Avrupa Kupası, UEFA Avrupa Ligi finali ve İstanbul'da yapılacak olan Şampiyonlar Ligi Finali ertelenen etkinlikler arasında.

Kozo Tashima’nın testi pozitif çıkmıştı

Geçen hafta Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı ve aynı zamanda FIFA Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima’nın, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklanmıştı.