HABER /  SPOR
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

2020 Tokyo Olimpiyatlarına 1 yıl erteleme

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Abone ol

Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan toplantının ardından kararını açıklayan IOC, Olimpiyatların 2021 yazından sonraki bir tarihe kalmayacak şekilde ertelendiğini duyurdu.

IOC'nin sporcu sağlığına her şeyden çok önem verdiğinin belirtildiği açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2020 Paralimpik Oyunları'nın düzenleneceği yere dair herhangi bir değişiklik olmayacağı ve organizasyonların adının değişmeyeceği belirtildi.

İsim değişikliği yok
2021 yılında gerçekleştirilecek oyunların adının 2020 Tokyo Olimpiyatları olarak kalması kararlaştırıldı. 2020 Tokyo Olimpiyatları uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Olimpiyat Komitesi, oyunları ertelemeyince Avustralya ve Kanada Tokyo'ya sporcu göndermeyeceklerini duyurmuştu. 



Diğer organizasyonlar ertelenmişti
Corona virüs salgını tüm dünyada yayılırken birçok uluslararası etkinlik de iptal ediliyor. 2020 Avrupa Kupası, UEFA Avrupa Ligi finali ve İstanbul'da yapılacak olan Şampiyonlar Ligi Finali ertelenen etkinlikler arasında. 

Kozo Tashima’nın testi pozitif çıkmıştı
Geçen hafta Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı ve aynı zamanda FIFA Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima’nın, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklanmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan ceza infaz düzenlemesiyle ilgili açıklama
Halkbank'tan esnafa destek! 25 bin TL nakit kredi, 25 bin TL ticari kart desteği
Bülent Ersoy'un erkekken kendisini hamile bıraktığını iddia eden kadın öyle şeyler itiraf etti ki!
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara açıkladı: Bu kategorideki herkese test yapılacak
Olivia Culpo kimdir aslen nereli işte dünyanın en seksi kadını
Ekonomik destek paketi Meclis'te! Kira ödeyemeyen işyeri tahliye edilmeyecek
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs testi için sıraya girdiler ancak 1 metre kuralını hiçe saydılar
İnanılmaz olay! 6 milyon tıbbi koronavirüs maskesini çaldılar
Netlix sonrası Facebook ve Instagram da koronavirüsten payını aldı
Mustafa Cengiz Koronavirüs testine girecek
DSÖ açıkladı! Koronavirüsün yeni merkezi o ülke
Vakıfbank kredi erteleme başvurusu ne zaman nasıl yapılır?
Yorumlar