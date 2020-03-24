HABER /  EĞİTİM
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Adnan Menderes eleştirilerine yanıt

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı televizyon programında Başbakan Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun ortaokul öğrencilerine izletilmesi ile ilgili olarak yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Haber Global'de Tuba Atav'ın sorularını yanıtladı. Selçuk, bazı velilerin EBA'ya girmekte zorlandığı iddiasıyla ilgili olarak "Uzaktan eğitimle kaydettiğimiz içerik TV yayını. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Saatleri sınıflara göre ayırdık. Bir öğrenci 2 saat kalıp videolar izleyebilir. Binlerce deney var. EBA bir sosyal medya platformu" dedi.

Selçuk devamında bakanlığa yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. "Bir haftada 3 kanal kurup, içeriklerini oluşturmak bizim için büyük bir proje" diyen Selçuk, şöyle devam etti: "Bu süreçte elbette bazı hatalar olacak. Bir işte hata olunca 'vay nasıl hata yaparsınız?' MEB'in bu projede çalışan ekibine teşekkür etmek istiyorum. Vay hata yaptınız biçiminde ele almak insaflıca değil."

Gece yarılarına kadar çalışıyoruz

Selçuk, "Adnan Menderes'in idamı gösterildi. Ziya öğretmen ne düşünüyor?" şeklindeki soruya da şu yanıtı verdi: Bu ders aralarındaki bir etkinlik kuşağı ile ilgili. Etkinlik aralarına belgeseller konuluyor. Gece yarılarına kadar çalışıyoruz. İsimlendirmede hata olmuş. Dünya çapında bir proje yapıyor bakanlık. Gözden kaçan bir hata. İnceleme başlattık.

Süreci beklememiz lazım

Bu ekip öylesine bir çalışma içinde ki binlerce videoyu incelemem mümkün değil. Prensip olarak içerikle ilgili arkadaşlarımızın yüzlercesi bu konuya eğiliyor. Gece yarılarına kadar uzayan bir çalışma sırasında bir içerik yerine başka bir içerik konuyor yanlışlıkla. Bu kontroller sırasında bir hata olmuş. Hukuksal bir konu. Süreci beklememiz lazım. Eğitimciler olarak bu meseleye eğitsel olarak bakarız. Hukuksal incelemeye bakalım konuşuruz."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüsten sonra Hantavirüs paniği hantavirüs nereden bulaşıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
2020 Tokyo Olimpiyatlarına 1 yıl erteleme
AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan ceza infaz düzenlemesiyle ilgili açıklama
Halkbank'tan esnafa destek! 25 bin TL nakit kredi, 25 bin TL ticari kart desteği
Bülent Ersoy'un erkekken kendisini hamile bıraktığını iddia eden kadın öyle şeyler itiraf etti ki!
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara açıkladı: Bu kategorideki herkese test yapılacak
Olivia Culpo kimdir aslen nereli işte dünyanın en seksi kadını
ÖNCEKİ HABERLER
Rambutan nedir vücudu kanserli hücrelerden koruyor!
Evde kahvaltı için kolay börek tarifleri! Dolama böreği bir deneyin
Koronavirüs testi için sıraya girdiler ancak 1 metre kuralını hiçe saydılar
İnanılmaz olay! 6 milyon tıbbi koronavirüs maskesini çaldılar
Netlix sonrası Facebook ve Instagram da koronavirüsten payını aldı
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başvurular nereye yapılacak?
Yorumlar 3 yorum