Burdur'da kendisini uyaran polise hiç beklemediği bir cevap verdi

BURDUR'da 65 yaş üstü sokağa çıkmaya yasağına yönelik denetim yapan ekipler, yasağa uymayan vatandaşları özel minibüsle evlerine götürdü. Öte yandan 65 yaşındaki Süleyman Karaka'yı eve gitmesi için ikna etmeye çalışan ekipler 'ölümden korkmuyorum' cevabını aldı.

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Burdur'da halk pazarında alışverişe çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, evlerine gönderildi. Polisin evine gitmesini istediği 65 yaşındaki Süleyman Karakaya söylenenlere kulak asmadı.

"Ben ölümden korkmuyorum"

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde Merkez Akyaka köyünden gelen Süleyman Karakaya’nın 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymadığı belirlendi. Polislerin tüm uyarısına karşın eve gitmek istemediğini söyleyen Karakaya, "Ben şimdiye kadar kimseye yük olmadım. Olmak da istemem. Ben hasta değilim. Ben ölümden korkmuyorum. Bana bir şey olmaz. Ben Allah'tan korkuyorum" karşılığını verdi. Polisin "Seni pazara alamayız" demesine rağmen Karakaya, "Er yaşasan da öleceksin, geç yaşasan da öleceksin" dedi.

"İsteyerek gelmedik ama.."

81 yaşındaki yasağa uymayan başka bir vatandaş Gazi Savaş ise, "Yasak olduğunu biliyorum. Çocuğum yok. Yardım edecek kimse yok. Mecbur pazara çıktım. Polis, jandarma, tek tek dolaşıp bana alışveriş mi yapacak. İsteyerek gelmedik, ama çare yok" diye konuştu.

Yasağa uymayan tüm vatandaşlar, valiliğin tahsis ettiği minibüsle evlerine gönderdi.