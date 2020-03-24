Hanta virüsü nedir hantavirüs bulacı mı beliritler neler?

Dünya corona virüsü ile mücadele ederken bu kez hantavirüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybetmesi Çin'de paniğe neden oldu. Çin'in Yunnan eyaletinde bir kişinin otobüste yaşamını yitirdiği, yapılan test sonucunda ise hanta virüsünü taşıdığı belirtildi. Peki, hanta virüsü nedir, nerede ortaya çıktı?

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Çin'de farelerden insanlara bulaşan hantavirüs tespit edilen bir kişinin hayatını kaybetmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı ülkede yeni salgın endişesine yol açtı.

Çin'in resmi yayın kuruluşu Global Times'ın haberinde, ülkenin batısındaki Yunnan eyaletinde hantavirüs tespit edilen bir kişinin iş için Şantung eyaletine seyahat ederken otobüste hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberde otobüste bulunan 31 kişiye de test yapıldığı belirtildi.

Global Times'ın haberinin ardından sosyal medyada yeni bir salgının ortaya çıkabileceği yorumları yapıldı, Twitter'da "hantavirüs" etiketi dünya çapında trend oldu.

SALGIN TEHLİKESİ YOK

Farelere veya fare idrarı, tükürüğü veya dışkısına temasla insanlara bulaşan hantavirüsler, "Hantavirüs Akciğer Sendromu" (HPS) adı verilen hastalığa yol açıyor. İnsandan insana bulaşmayan hantavirüs salgın tehlikesi yaratmıyor.

HANTAVİRÜS NEDİR?

RNA virüsü olan hantavirüs adını ilk izole edildiği yer alan Güney Kore’deki Hantaan nehrinden alıyor. Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsünde olduğu gibi hantavirüs de kanamalı ateş ile seyrediyor.

HANTA VİRÜSÜ NEREDEN BULAŞIYOR?



Fareler ve bazı kemirgenlerin taşıyıcı oldukları bilinen hantavirüs kemirgenlerin dışkısı, idrarı yoluyla enfekte ortamı yaratarak hastalara bulaşıyor.

İnsana bulaş yolu kemirgenlerin dışkı ya da idrar çıkartılarının solunması yoluyla gerçekleşiyor.

HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Yorgunluk, ateş, kas kütlelerinde ağrı ve kanama gibi belirtiler veren hanta virüsü de hpiertansiyon, akciğer ödemi, böbrek yetmezliği gibi sonuçlar doğurarak ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Ayrıca baş ağrısı, baş dönmesi, karın ağrısı, ishal ve bulantı gibi belirtiler de yine bu virüsün belirtileri arasında yer alıyor.