Bursa'da eski sevgili dehşeti yaşandı önce kadına sıktı ardından kendini vurdu

BURSA'da eski sevgilisi Özlem Mutlu'nun çalıştığı yere giden Osman Kariman, hiç acımadan 39 yaşındaki kadını vurdu sonrasında silahı kendisine ateşledi. Polis ekipleri Kariman'ın, iş yerine arkadaşı Ö.C. ile geldiğini belirledi.

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde Osman Kariman, eski sevgilisi Özlem Mutlu'nun çalıştığı fabrikaya gitti ikili karşılaşır karşılaşmaz, Kariman silahını çıkarıp önce eski sevgilisine kurşun yağdırdı ardından intihar etti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Gemlik ilçesi Serbest Bölge'de meydana geldi. Osman Kariman, eski sevgilisi Özlem Mutlu'nun güvenlik görevlisi olarak çalıştığı fabrikaya gitti. Kariman burada, tabancasını çekerek Özlem Mutlu'ya peş peşe ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Özlem Mutlu kanlar içinde yere yığılırken, Kariman bu kez tabancayı kendisine doğrultup, göğsüne ateş etti.

Çabalara rağmen kurtarılamadılar

Fabrikadaki işçilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özlem Mutlu ve Osman Kariman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cinayet işlemesi için arkadaşını getirdiğini belirlendi

Öte yandan polis ekipleri Osman Kariman'ın fabrikaya arkadaşı Ö.C.'nin vasıtasıyla geldiğini belirledi. Olayın ardından aracıyla kaçan Ö.C., Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı.

Gece geç saatlerde emniyete getirilen Ö.C., ifadesinde, fabrikaya iş başvurusu yapmak için geldiğini öne sürdü. Danışma bölümünde işlemleri devam ederken Özlem Mutlu'nun geldiğini, bir süre sonra da Osman Kariman'ın gelerek silahını ateşlediğini belirten Ö.C., arkadaşının cinayet işleyeceğini bilmediğini iddia etti.

Ö.C. isimli zanlı işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi.