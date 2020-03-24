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Emmanuel Adebayor, Benin'de karantinaya alındı

Paraguay'da Olimpia forması giyen Emmanuel Adebayor, corona virüs sebebiyle Togo'ya ailesinin yanına gitmek istedi. Golcü oyuncu Benin'de karantinaya alınınca Togo'ya ailesinin yanına gidemedi.

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Paraguay'da corona virüs sebebiyle futbolun askıya alınmasının ardından Togo'ya ailesinin yanına gitmek isteyen Emmanuel Adebayor, Benin'de karantinaya alındı. Yetkililer Adebayor'a 14 gün boyunca Benin'de kalacağını aktardı.

Olimpia kulübü de bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Emmanuel Adebayor ülkesine dönme kararı aldı. Hükumet tarafından belirlenen karantina süresini tamamladı. Adebayor'a bu kararın riskli olduğunu aktarsak da bu dönemi ailesiyle birlikte geçirmesi gerektiği kararına vardık." ifadeleri kullanıldı.

'Evde kal' çağrısı yapılmıştı
Kulüp, Adebayor'un ülkesine dönmeden birkaç saat önce fotoğrafını paylaşıp taraftarlara 'Evde kal' çağrısı yapmıştı. 

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