Sağlık Bakanlığı personel alımı 32 bin alım hangi branşlara olacak?

Fahrettin Koca sağlık alanındaki eksikliği gidermek için 32 bin sağlık personeli alınacağını müjdeledi. Peki, Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu personel alımı süreci hakkında detaylı bilgiler

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Dünyayı tehdit eden koronavirüs ile ilgili son bilgilendirmeyi yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, sağlık kadrosuna 32 bin yeni personel alımı yapılacağını müjdeledi. Sağlık personeli alımı için şartlar henüz belli değil ama bu hafta içinde detayların netleşmesi bekleniyor.

Peki, Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu personel alımı süreci hakkında detaylı bilgiler

SAĞLIK BAKANLIĞI 32 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre personel alımının birkaç hafta içerisinde gerçekleşeceği belirtildi. Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı için detayların ilerleyen haftalarda ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı için şartlar henüz belli değil ancak en son alımda açıklanan şartlar şu şekildeydi;

ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, yayımlanacak kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

ODYOLOG ALIMI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

Söz konusu pozisyona odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.

PERFÜZYONİST ALIMI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

Söz konusu pozisyona perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ ALIMI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

Söz konusu pozisyona dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.

SAĞLIK FİZİKÇİSİ ALIMI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

Söz konusu pozisyona fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu olan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.