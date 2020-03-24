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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması 40 şehre dağıtıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında Çin'den getirilen ilaçlarla ilgili "Ankara’ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den koronavirüsle mücadele için alınan ilaçlara yönelik yazılı açıklama yaptı.

İlaç dağıtımı 8 saat sürdü

Yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin gelecek günlerde netleşeceğini vurgulayan Koca, "Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak." ifadelerini kullandı. 

Çin'den getirilen Favipiravir ilacı tedavi sürecini kısaltıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedavi sürecini 11 günden 4 güne indiren Favipiravir ilacının Türkiye’ye getirildiğini ve yoğun bakımdaki hastalara uygulanmaya başladığını dün akşam düzenlediği basın toplantısında açıklamıştı. İlaç 2014 yılında Japonya tarafından bulunmuş ve üretilmiş. Japonya bu ilacın yurt dışına satışına izin vermiyordu. 

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