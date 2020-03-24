HABER /  GÜNCEL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Vakıfbank kredi erteleme başvurusu yapma nasıl olur?

Türkiye'de koronavirüs salgının artması sonrasında birçok işyeri kapandı birçok vatandaş çalışmıyor. Bu nedenle bazı bankalar kredi erteleme yapacağını duyurdu. Koronavirüs sebebiyle Vakıfbank kredi borçlarını erteliyor. Peki, Vakıfbank kredi erteleme nasıl yapılır?

Abone ol

Vakıfbank ihtiyaç kredisi erteleme nasıl yapılır soruları vatandaşın gündeminde.  Türkiye'de yayılan koronavirüs sebebiyle bankalar da müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için ihtiyaç kredisi ödemelerini erteliyor. Vakıfbank ihtiyaç kredisi borçları için erteleme yapacağını duyurdu. İşte Vakıfbank kredi borçları erteleme ile ilgili detaylar...

VakıfBank müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla hazırladıkları destek paketlerini devreye aldı.

VAKIFBANK DESTEK PAKETİNİ AÇIKLADI

VakıfBank, müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 9 maddelik destek paketini devreye aldı.

Banka, firmaların 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacağını, işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacağını açıkladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması 40 şehre dağıtıldı
Görevden alınan HDP'li Başkanın dosyası kabarık çıktı! Nerede terör eylemi var oradaymış
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Adnan Menderes eleştirilerine yanıt
2020 Tokyo Olimpiyatlarına 1 yıl erteleme
AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan ceza infaz düzenlemesiyle ilgili açıklama
Halkbank'tan esnafa destek! 25 bin TL nakit kredi, 25 bin TL ticari kart desteği
ÖNCEKİ HABERLER
Zara'nın son hali burun estetiği ile bambaşka biri oldu!
Hanta virüsü nedir hantavirüs bulacı mı beliritler neler?
Emmanuel Adebayor, Benin'de karantinaya alındı
Sağlık Bakanlığı personel alımı 32 bin alım hangi branşlara olacak?
Kobani gösterilerine karışan firari hükümlü yakalandı
Koronavirüs izinlerini işveren yıllık izinden düşürebilir mi?
Yorumlar