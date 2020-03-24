Gökçeada Belediyesi evde kalmayı teşvik etmek için Netflix üyeliği hediye edecek

ÇANAKKALE'ye bağlı Gökçeada Belediyesi'nden koronavirüs nedeniyle vatandaşları evde kalmaya teşvik etmek için dikkat çeken bir uygulama hayata geçirildi. Belediye evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek.

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Gökçeada Belediyesi koronavirüs salgını vatandaşların evde kalması için ilginç bir yöntem seçti. Belediye Başkanı Ünal Çetin, evde kalma sözü verenlere ücretsiz Netflix aboneliği hediye edileceğini duyurdu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de görülmesinin ardından belediyeler vatandaşların evde kalmasını teşvik etmek için yeni kararlar alıyor. Bu kapsamda, Çanakkale'ye bağlı Gökçeada Belediyesi de evde kalma sözü verene Netflix aboneliği hediye edeceğini açıkladı.

"Sizlere evinizde sinema, dizi, belgesel izleme fırsatı sunuyoruz"

Kampanyayı Facebook hesabından duyuran Gökçeada Belediyesi Başkanı Ünal Çetin, "Gökçeada Belediyesi olarak Koronavirüs mikrobunun yayılmasının önüne geçilmesi için gerekmedikçe evden çıkılmaması gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden evde kalma sözü verene Netflix aboneliği hediye ederek sizlere evinizde sinema, dizi, belgesel izleme fırsatı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Normalde fiyatı 17.99 TL'den başlıyor

Böylece, Gökçeada'da yaşayan herkes ilgili telefon numarasından talep gerçekleştirerek normalde 17,99 TL'den başlayan Netflix aboneliğini ücretsiz olarak edinecek.