TSK'da koronavirüsle mücadele karargahı kuruldu Bakan Akar açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kurulduğunu duyurdu. Akar, şu ana kadar TSK'da koronavirüs vakasına rastlanmadığını açıkladı....

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Milli Savunma Bakanlığı'nda birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu. "TSK'da tespit edilmiş koronavirüslü hastamız yok. Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız" diyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, maske ve antibakterişel sıvı üretimini yükseltmeyi planladıklarını açıkladı. İşte Hulusi Akar'ın açaklamalarından satır başları...

Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı

- Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız.

- (Maske, antibakteriyel sıvı) Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, tüm halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz.

- Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz.

Koronavirüs ilacının muadilini yapabiliriz

- Kimyagerlerimiz dünyada kullanılan ve koronavirüsle mücadelede fayda sağladığı belirtilen ilaçların muadillerini yapabileceğimizi söylediler.

- TSK bünyesinde koronavirüs aşısı geliştirilmesi için çalışmalar başlatıldı...

COMMER'in görevleri

Bakanlık bünyesinde oluşturulan COMMER'de Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı personel de görev alıyor. Merkezdeki faaliyetlerle Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı birlik, karargah ve kurumlarında salgına karşı gerekli korumanın oluşturulması amaçlanıyor. Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmelerin yakından takip edildiği merkezde takip ve izlemenin yanı sıra planlama, yönetim ve yönlendirme fonksiyonları da yerine getiriliyor.

Merkezde, TSK'de alınan tedbirlerin uygulanma seviyeleri takip ediliyor, olası vakalara karşı alınacak tedbirler ve tıbbi planlamalar ile muhtemel hal tarzları geliştiriliyor. 24 saat esasıyla görev yapılan merkezden, kuvvet komutanlıklarının harekat merkezleri ile telekonferans yöntemi ile görüşülerek çalışmalar ve gelişmeler düzenli olarak değerlendiriliyor.