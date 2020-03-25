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Cemal Kaşıkçı cinayetinde 20 kişiye kamu davası açıldı

Cemal Kaşıkçı cinayetinde 2'si azmettirici toplam 20 kişi hakkında kamu davası açıldı.

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Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

20 kişi hakkında kamu davası açıldı
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili 18 Suudi vatandaşına ''kasten öldürme'', 2 kişiye de ''azmettirme'' suçundan kamu davası açıldı.

Müebbet hapis cezası talep edildi
Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, 18 sanık hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca 2 sanık hakkında ''Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan hapis cezası istendi.

Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.
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