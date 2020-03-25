KHK ile ihraç edilen sağlıkçılar için Ahmet Kekeç'ten sert tepki

KHK ile ihraç edilenlerin koronavirüsle mücadeleye karşı görevlerine dönmesi için başlatılan kampanyaya karşı çıkan Ahmet Kekeç, bu kişilerin 15 Temmuz gecesi “Kim sizi sokağa döktüyse, gidin pansumanınızı ona yaptırın.” dediğini hatırlattı.

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Koronavirüs salgınına karşı KHK’lı sağlık çalışanlarının göreve çağrılması için sosyal medyada başlatılan kampanya ile ilgili tartışmalar sürüyor.

"İradelerini tek kişiye teslim etmişlerdi"

CHP, İyi Parti ve Gelecek Partisi bu çağrıya destek verdi. Kampanyaya karşı çıkan isimlerden Ahmet Kekeç, Akşam gazetesindeki "Virüsü bahane edip FETÖ'yü göreve çağırmak" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Kampanyayı destekleyen bir Allah’ın kulu şu soruyu sormadı:

Bu “sağlık çalışanları” ne yapmışlardı da KHK’lı ilan edilmişlerdi?

Hemen cevaplayalım:

İradelerini tek kişiye teslim etmişlerdi. Daha doğrusu, devlet hiyerarşisine değil, örgüt hiyerarşisine bağlanmışlardı ve devleti zaafa uğratacak her eylemin içinde yer almışlardı.

"Devlet, yeniden “FETÖ’cülerin çiftliği” haline gelecek, öyle mi?"

Hatırlayalım:

15 Temmuz gecesi, birçok hastanede, benzeri olaylar yaşandı.

Birçok KHK’lı doktor yaralananlara (üstelik ağır yaralılardı bunlar) bakmadı.

Birçoğu basit pansuman hizmetini bile vermedi.

Şunu söylediler: “Kim sizi sokağa döktüyse, gidin pansumanınızı ona yaptırın.”

Şimdi bu “namussuz” ve “şerefsiz” efradı, koronavirüs bahanesiyle yeniden devlet kadrolarına yerleştirilecekler; devlet, yeniden “FETÖ’cülerin çiftliği” haline gelecek, öyle mi?"