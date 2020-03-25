Koronavirüs yüzeylerde '3 gün yaşıyor' denilmişti yeni araştırma korkuttu

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, daha önce yüzeylerde 3 gün yaşadığı tahmin edilen yeni tip koronavirüsün, 17 gün canlı kaldığını açıkladı.

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ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC), yeni raporunda, daha önce yüzeylerde 3 gün yaşadığı tahmin edilen virüsün, bundan beş kat daha uzun süre canlı kaldığı belirtildi.

Raporda, Japonya'nın Yokohama kenti açıklarında karantina süresi dolduktan sonra yolcuların tahliye edildiği gemide, 17 gün sonra kabinlerde koronavirüs izlerine rastlandığı kaydedildi.

Yolcuların kabininde bulundu

Uzmanlar, Japonya'daki Diamond Princess ve California'daki Grand Princess yolcu gemilerinde, tahliyelerden 17 gün sonra dahi, virüsü kapan ve hastalık belirtisi gösteren ile belirti göstermeyen yolcuların odalarında koronavirüs izleri buldu.

Hangi yüzeyde ne kadar yaşıyor?

Öte yandan Amerikan New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre COVID-19, bakır yüzeylerde dört saate, plastik ve çelikte iki-üç güne, karton üzerinde de 24 saate kadar yaşadığı belirtilmişti. Cep telefonunda 4-5 gün, bakır yüzeyde 4 saat, çelik yüzeyde 7 saat, kağıt üstünde ise 5 gün kalıyor.