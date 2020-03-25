Bilim insanları uyarıyor! Yeni salgınlara hazır olun

Uzmanların uyarısına göre bu durum yeni virüsler için risk taşıyor. Bilim insanları, bir sonraki pandemi için insanların kendilerini hazırlaması gerektiğini düşünüyor.

Abone ol

National Geographic'in doğa için hazırladığı kampanyaya göre dünyanın ormansızlaştırılması, vahşi hayvanların evcilleştirilmesi, yiyecek ve ilaç olarak kullanılması Covid-19 gibi daha fazla hastalığın oluşmasına neden olacak.

Kampanyadan bir deniz ekoloğu Enric Sala, bulaşıcı hastalıklar ve doğa arasındaki bağlantıyı görmezden gelmememiz gerektiğini söylüyor.

İnsanlar vahşi yaşam alanlarına yakınlaşacak

Daily Mail'de yer alan habere göre 2050 yılına gelindiğinde küresel nüfusun 2 milyar artarak 9,7 milyara çıkması bekleniyor ki bu da gıda kaynakları üzerinde baskı yaratacak ve insanları vahşi yaşam alanlarına daha da yakınlaştıracak.

Birçok virüs olabilir

Bulaşıcı hastalıklarda uzman olan David Queammen, ekosistemimizin birçok farklı vahşi hayvan, bitki, mantar ve bakteri türü içerdiğini söylüyor. Queammen, her birinin içinde de Covid-19'un yaptığı gibi insanlara geçebilecek çok sayıda benzersiz virüs olabileceğini ifade etti. Queammen, "corona virüsü kontrol altına alabilirsek, bir sonraki salgını şimdiden düşünmeye başlamamız gerek" diyor.

Gelecek benzer hastalıkları olacak

Deniz ekoloğu Sala ise "Dünyayı yok etme uygulamalarımıza devam edersek, gelecekte böyle daha fazla hastalık olacağından kesinlikle eminim" dedi.

Dünya çapında eğitim şart

Araştırmacılar, gezegeni korumak için çevreye zarar vermek ve bulaşıcı hastalıkların artması arasındaki bağlantı üzerine eğitim verilmesinin yanı sıra dünya çapında yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söylüyorlar.

İklim değişikliği etkiliyor

İnsanlardan hayvanlara geçen ve tekrar geri dönebilen hastalıklar, bulaşıcı hastalıkların yüzde on yedisinden fazlasını oluşturuyor ve yılda yedi yüz binden fazla ölüme neden oluyor.

Gezegen Sağlığı Birliğinden (Planetary Health Alliance) doktor Dr. Samuel Myers "Örneğin, Wuhan'daki canlı pazarlarda birbirine ve insanlara yakın olan kafeslerde yaşayan olağanüstü sayıda egzotik hayvan türü vardı. Bir patojen hayvanlardan insanlara geçtikten sonra hava yolculuğu ile dünyaya çok hızlı yayılma kapasitesine sahip" dedi.

Aynı zamanda Myers iklim değişikliğinin ve sıcaklıkların yükselmesinin de hastalıkların kolay yayılmasına olanak sağladığını söyledi.

Sala, çözümün vahşi yerleri sağlam tutmak, vahşi hayvanların avlanmasını yasaklamak ve doğal dünyanın korunmasına yatırım yapmak olduğunu söylüyor. Hükümetler, doğayı koruyan ve vahşi hayvan ticaretini düzenleyen veya yasaklayan politikalar belirlemede kilit role sahip.