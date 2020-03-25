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Ürküten videolara Bakan Koca'dan yalanlama

MHP Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan, yeni tip koronavirüs nedeniyle sokak ölümlerinin gerçekleştiğine ilişkin paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Oğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü ve görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs nedeniyle sokak ölümlerinin gerçekleştiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri yalanladı. Koca, görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

MHP Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan, twitter hesabından yaptığı açıklamada sosyal medyada yer alan videolarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü söyledi.

Takipçilerine yeni tip koronavirüsle ilgili sokakta ölümlerin başladığına ilişkin videoları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderdiğini duyuran Oğan, Bakan Koca'nın hassasiyet göstererek kendisini aradığını ve görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söylediğini ifade etti.

İşte Oğan'ın o paylaşımları;

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