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MHP'li Akçay dayağın fotoğrafını paylaştı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik attığı tweetle gündeme gelen şahsın dayak yemiş fotoğrafını paylaştı.

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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için twitter'da hakaret ettiği iddia edilen İsrafil K.'nın darp edilmiş fotoğrafını yayınladı. Akçay, yayınladığı fotoğrafta İsrafil K. için "Şerefsizlik testi pozitif çıkmış" notunu paylaştı.

Erkan Akçay'ın paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı. Akçay, geçtiğimiz günlerde MHP lideri için "Şu Devlet Bahçeli'ye Korona bulaştıracak bir tane hayırsever yok mu?" tweetini atan İsrafil K.'nın darp edilmiş fotoğrafını yayınladı.

"Ağzı yüzü kan içerisinde"

Akçay'ın yayınladığı fotoğrafta İsrafil K.'nın darp edildiği ve yüzünün kan içerisinde olduğu görülüyor. Akçay, fotoğrafla birlikte İsrafi K. için "Bu yakışıklı(!)kim? Şerefsizlik testi pozitif çıkmış diyorlar" diyorlar mesajını paylaştı.

Kumbasar, Yeni Çağ gazetesinde köşe yazarlığı yaptığı dönemde, 2004 yılında da saldırı uğramıştı. Saldırganlar arasında dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı Alişan Satılmış’ın da bulunduğu iddia edilmişti.

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