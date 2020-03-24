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Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi

Cumhurbaşkanlığı kararı ile sağlık çalışanları kamuya ait sosyal tesisler ile Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

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Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ve kamu ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kamu ve özel sektördeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Mayıs 2020'ye kadar ücretsiz faydalanacak.

Ayrıca, sağlık personeli kamuya ait sosyal tesislerden de aynı tarihe kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Sağlık personeline 3 aylık ek ödeme
Öte yandan, sağlık personeline 1 Mart 2020'den geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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