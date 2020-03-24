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Selçuk Bayraktar'dan koronavirüse karşı evde kal çağrısına SİHA'lı destek

Anadolu Ajansı

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan, "Evde kal" çağrısına destek mesajı yayınladı.

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Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, "SİHA'lar sizin için havada, sen de bizim için evde kal" mesajını paylaştı.

Bayraktar'ın iletisinde, '#EvdeKal' mesajı taşıyan silahlı insansız hava aracının fotoğrafı da yer aldı.

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