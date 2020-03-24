TRT 2’nin koronavirüs hamlesi bugünden itibaren başlıyor

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle, "Evde kal" uyarılarının yapıldığı ülkemizde, birçok kültürel organizasyon iptal edildi. Televizyon izleyicilerinin kültür ve sanatla buluşma noktası TRT 2 ise bu boşluğu dolu içerikleriyle doldurma çalışmasına başladı.

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Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında gündelik hayatın her alanında olduğu gibi kültür, sanat hayatında da yeni tedbirler alındı. Konserden tiyatroya, sinemadan operaya bütün temsiller iptal edildi. Müze ve sergiler geçici olarak ziyarete kapatıldı. Televizyon izleyicilerinin kültür ve sanatla buluşma noktası TRT 2 ise mevcut yayın çizgisiyle bu boşluğu dolduruyor.

TRT’nin kamu yayıncısı olarak sahip olduğu teknik kapasite ve geniş bir coğrafyaya yayılan erişim imkânını; kültür, sanat yayıncılığı için kullanan TRT 2’nin ekrana getirdiği kültür, sanat etkinlikleri geniş bir yelpazeden oluşuyor.

Özel içerikler bugün itibariyle ekrana geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Opera ve Balesinin temsilleri, başta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası olmak üzere devlet senfoni orkestralarımızın konserlerini ilk günden beri izleyicilerle buluşturan TRT 2, pazar konseri geleneğini sürdürüyor.

Troya, Aida ve La Boheme gibi dünyaca ünlü operalar, senfonik konserler, Ustalara Saygı konserleri, müziğe dair belgeseller; "Hayat eve sığar" çağrısına uyan izleyicilerin güzel vakit geçirmelerini sağlayacak.

TRT 2’nin bu zorlu günleri kolaylaştıran yayınları elbette temsillerle sınırlı değil. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler ve Türkiye’nin sanat gündeminde yer bulan sergileri de çok özel koşullarda olmak kaydıyla TRT 2 izleyicileri için açılacak.

Ziyarete kapalı geleneksel ve çağdaş sanat sergileri estetik bir yayıncılıkla evlere, ekranlara gelecek. Yine aynı şekilde kapalı olan Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi gibi önemli mekânlar, gerekli izinler alınarak, TRT 2 izleyicileri için nitelikli ve doyurucu bir şekilde, bir ziyaretçinin gözünden, uzmanların desteği ile ekrana taşınacak.

TRT güçlü mirası ile iyi günlerde de zor zamanlarda da Türkiye’nin hafızası, Türkiye’nin gözü, kulağı olmaya devam ediyor.

İşte o etkinlikler: