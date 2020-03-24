Fernando Muslera: Dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği röportaj hakkında bir açıklama yapma ihtiyacı hisseden Fernando Muslera, "Kullandığım sözler tamamen yanlış anlaşılmış" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Türkiye'deki Corona virüsü gündemini ve yaşadıklarını anlattığı bir röportajda sosyal medyada sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederken yeni bir açıklamada bulundu.

''Dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu olamaz''

Fernando Muslera, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Herkese Merhaba... Dünya olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde, sosyal medya da gördüğüm kadarıyla yaptığım bir röportajda kullandığım sözlerim tamamen yanlış anlaşılmış, dinine çok bağlı bir insan olarak dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu olamaz. Dünya olarak Korku ve Şüphe dolu bir dönemden geçiyoruz.

''Burayı hep 2. ülkem gibi görüyorum''

9 yıldır Türkiye’de yaşıyorum ve hayatımı bu güzel ülkede kazanıyorum ve burayı hep 2. ülkem gibi görüyorum. Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’ın, Hükümetin, sağlık bakanının ve bütün sağlık personelinin özverili çalışmasını her geçen gün ekranlardan ve sosyal medyadan takip ediyoruz.

Sağlık konusu spordan, futboldan ve herşeyden daha önemli ve değerlidir. Bütün kalbim ve dualarım Sizlerle... Sabırlı olalım ve Evde kalalım... Sizleri çok seviyorum #evdekal.''



Muslera neler demişti?

Galatasaray file bekçisi Fernando Muslera, Uruguay radyosu Sport 890'a radyoya açıklamalar yapmıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ta corona virüs sonuçlarının pozitif çıkmasını yorumlayan Muslera, "Bize Çarşamba test yapıldı ve neticesini bekliyoruz. Bugün ya da yarın netice almayı bekliyoruz. İster istemez tedirginlik var ama Türkiye'deki durum şu anda İtalya'daki kadar kötü değil" dedi.

''Dini hastalığın önüne koydu''

Muslera, "Türkiye çok büyük bir nüfusa sahip ve bugünlerde 300 ila 350 arasında virüs vakası var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dini hastalığın önüne koydu. Dualarla başa çıkabileceğini düşündü. İşlerin daha karmaşık hale gelmesine yol açtı." ifadelerini kullanmıştı.



"Korku vericiydi"

Derbinin güzel geçtiğini ancak seyircisiz tadı olmadığını kaydeden Uruguaylı, "Avrupa'daki büyük liglerde maçlar ertelenmişken derbiyi seyircisiz oynadık. Güzel bir maçtı ama atmosfer olmayınca tadı yok. Başımıza ne geleceğini bilmeden oynamak korku vericiydi. Sonrasında FIFPro ile birlikte çalışarak maçların ertelenmesini sağladık" diye konuştu.