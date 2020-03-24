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65 yaş üstü vatandaşların emekli maaşları ve sosyal yardımlar nasıl alınacak?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT AŞ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, maaşını şirketten alan 65 yaş üstü emekli hak sahiplerinin paralarını konutlarına kadar ulaştıracak. Sosyal yardım ödemeleri ise ATM'lerden alınabilecek.

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PTT A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, şirket Kovid-19 salgına karşı tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda, PTT'den maaşını alan 65 yaş üstü emekli hak sahiplerine ödemeler konusunda kolaylık sağlandı.

e-Devlet üzerinden başvurularını yapan söz konusu vatandaşlar, emekli maaşlarını konutlarında alabilecek.

Müşterilerin, e-Devlet'te bulunan 'Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları' başlığı altında, türüne göre 'Emekli Banka' değişiklik sekmesinden 'PTT Konutta Teslim' seçeneğini tercih etmeleri yeterli olacak.

Sosyal yardım ödemeleri ATM'lerden alınacak

Öte yandan, sosyal yardım ödemeleri alan müşteriler, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ve düzenli olarak dezenfekte edilen PTT ATM'leri ve kamu bankası ATM'lerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek.Ayrıca, PTT Sosyal Kartı olmayan veya kayıp bildiriminde bulunan hak sahiplerine anında kart tahsisi yapılacak.

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