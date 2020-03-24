Mersin'de eski eşini sokak ortasında öldüren caniden pişkin savunma

MERSİN'de boşandığı eşini sokak ortasında öldürüp tutuklanan Davut Demir, bugün karar duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Mersin'de boşandığı 37 yaşındaki öğretmen Kübra Aşkın'ı sokak ortasında öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan gemi mühendisi Davut Demir'in karar duruşmasında söylediği son savunmasına kimseler inanmadı. Demir, savunmasında 'Kadın cinayetleri son bulsun' dedi.

Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi Demircanlar Kavşağı'nda geçen yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaşanan olayda, Çamlıbel Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen olan Kübra Aşkın, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut Demir tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son sözü 'Kadın cinayetleri son bulsun' oldu

Karar öncesi son savunması sorulan Demir, eski eşini kendisini aldattığını için öldürdüğünü söyleyerek, "Birbirimizi çok seviyorduk. Böyle olsun istemezdim, pişmanım. Kadın cinayetleri durdurulsun, son bulsun" dedi. Mahkeme heyeti, Davut Demir'i 'kasten insan öldürme' suçundan müebbet, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Öldürülen Kübra Aşkın'ın avukatından itiraz

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Aşkın ailesinin avukatı Sevim Küçük, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi. Cinayetin planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini savunan Küçük, "Bu planlı ve tasarlanarak işlenen bir cinayet. Mahkemenin kasten öldürme suçundan verdiği karara itiraz edeceğiz" dedi.