Benzine beklenen büyük indirim geldi araç sahipleri gece yarısını bekleyin

2 hafta önce petrol fiyatlarının çakılmasıyla başlayan akaryakıtta indirim furyası devam ediyor. Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruş indirime geldi.

Abone ol

Araç sahiplerini sevindirecek son dakika indirim haberi geldi. Benzin fiyatlarına indirim üstüne indirim geliyor.. Benzinde pompa fiyatlarına 22 kuruş indirim geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,32 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da ise 5,23 liradan 5,01 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

4 yılın en düşük seviyelerini gördü

OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı alamamasının ardından tarihi düşüşler yaşayarak son 4 yılın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarının iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyor.

LPG'ye ay sonu önemli bir indirim bekleniyor

LPG'ye de ay sonuna doğru önemli bir indirim gelmesi bekleniyor.