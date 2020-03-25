İran dünyanın en büyük AVM’sini korona hastanesine çeviriyor uzmanları getirdiler
Tüm dünyaya son sürat bir şekilde yayılan ve 13 binin üzerinde can alan coronavirüs salgınından en çok etkilenen 4. ülke konumundaki İran'dan flaş bir karar geldi. İran dünyanın en büyük alışveriş merkezi olarak nitelendirilen İran Mall’ı hastaneye çeviriyor.
2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde başlayarak 3 ay gibi bir sürede neredeyse sıçramadığı ülke kalmayan, bununla birlikte 13 binin üzerinde ölü, 300 binin üzerinde vaka sayısı ile dünyanın gündemine oturan ölümcül salgın koronavirüs ile ilgili İran dikkat çeken bir karara imza attı. Yeni tip corona virüs salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında Türkiye’nin sınır komşusu İran, ülkedeki dünyanın en büyük alışveriş merkezi olarak bilinen İran Mall’ı hastaneye çeviriyor.
Salgını yönetememekle suçlanan Tahran yönetimi corona virüs hastaları için yatak kapasitesini artırmak üzere İran Mall’ı geçici olarak hastaneye çevirme kararı aldı.
Dünyanın en büyük AVM’si olarak nitelendirilen İran Mall’a 3 bin yatak kapasiteli corona virüs hastanesi kurulması hedefleniyor.
45 bin metrekareden büyük olan AVM’nin hızlıca dönüştürülmesi için Fransa’dan uzmanların da geldiği belirtiliyor.