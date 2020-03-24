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Jandarma yaşlı adama rakı alıp tutanakla teslim etti

Marmaris'te rakı almaya giden 65 yaş üstü vatandaş jandarma tarafından evine geri yollandı. Rakısı ise tutanakla kapısına teslim edildi.

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65 yaş üstü vatandaşlara evden çıkma yasağı nedeniyle jandarma, polis, zabıta ve 112 ekipleri yardımcı olmakla görevlendirildi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde ise çok ilginç bir olay yaşandı. Marmaris'te rakı almaya giden 65 yaş üstü vatandaş, yolda jandarma tarafından çevrilerek evine geri yollandı. Vatandaşın sipariş ettiği rakısı ise tutanakla kapısına teslim edildi.

Muğla ili Marmaris ilçesine bağlı Bozburun’da rakı almaya giden 65 yaş üstü Mehmet Nuri Işıkçı, jandarmalar tarafından evine gönderildi. Yaşlı adam jandarmalara rakı almaya gittiğini söyledi. Jandarmalar, Işıkçı'ya bu konuda da yardımcı oldu. 

Işıkçı'nın satın almak istediği 100’lük Yeni Rakı'nın parasını alan jandarmalar, alışverişi yapıp, rakıyı Işık'a evinde teslim etti. Teslim tutanağı tutuldu. İşte o tutanak...

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