Berat Albayrak'tan sağlık çalışanlarına performans ödemesi açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak" dedi ve sağlık çalışanlarına yapılacak desteği açıkladı.Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız. #BirlikteBaşaracağız" açıklamasında bulundu.
Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 24, 2020
Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız. #BirlikteBaşaracağız https://t.co/XzyBZRVNAM