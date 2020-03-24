HABER /  EKONOMİ
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Berat Albayrak'tan sağlık çalışanlarına performans ödemesi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak" dedi ve sağlık çalışanlarına yapılacak desteği açıkladı.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız. #BirlikteBaşaracağız" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Korona ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi sonuna yaklaşıldı Mart'ın sonu diyor
Ekmek satışlarına koronavirüs düzenlemesi! Artık müsade edilmeyecek
65 yaş üstü vatandaşların emekli maaşları ve sosyal yardımlar nasıl alınacak?
Benzine beklenen büyük indirim geldi araç sahipleri gece yarısını bekleyin
Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama
TSK'da koronavirüsle mücadele karargahı kuruldu Bakan Akar açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Kovid-19 salgını: ABD-Çin rekabeti propaganda savaşına dönüşüyor
Rize'de kıyafetleri elde yıkayan kadına Vali'den güzel adım
Göğüs ağrısı neden olur anksiyete ve stres ağrıya sebep olabiliyor!
Mustafa Cengiz koronavirüs testine girdi
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm
Marketler kapanıyor mu marketlerin yeni çalışma saatleri
Yorumlar 3 yorum