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Rize'de kıyafetleri elde yıkayan kadına Vali'den güzel adım

RİZE'de, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü kişileri evlerinde ziyaret eden vefa destek grubu üyeleri, çamaşır makinesi olmadığı için kıyafetlerini elde yıkayan Hidayet Koyuncu'nun durumunu Vali Kemal Çeber'e iletti. Çeber'de çamaşır makinesi alarak Koyuncu'nun kapısını çaldı.

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Rize'de vefa destek gurubu üyeleri, Corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Balsu Mahallesi'nde eve giden grup üyeleri, burada Hidayet Koyuncu'nun kıyafetlerini elde yıkadığını gördü. Koyuncu'nın çamaşır makinesi olmadığını öğrenen grup, durumu Vali Kemal Çeber'e iletti. Vali Kemal Çeber de çamaşır makinesi alıp, Hidayet Koyuncu'ya hediye etti. Vali Çeber evinde ziyaret ettiği Koyuncu'ya, "Sen makinem yok demişsin ve makinen geldi" dedi.

Hidayet Koyuncu ise çok mutlu olduğunu belirterek vali ve vefa grubu üyelerine dualar etti.  

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