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Ekmek satışlarına koronavirüs düzenlemesi! Artık müsade edilmeyecek

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, artık ekmeklere müşteri teması da engellendi. Ekmekler üç farklı şekilde satılacak ve hiçbir şekilde market ve fırınlar dışında satışına müsaade edilmeyecek.

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Toplum sağlığı açısından alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ekmek satışında üç yöntem uygulanacak ve bunun dışına çıkılmayacak.

Müşteri ürünlere temas etmeyecek

Bu kapsamda, ekmek hazır ambalajlı ve gıdaya teması uygun kağıt esaslı malzemeyle paketlenecek. Ekmeğin dolap içinde satılmasına da devam edilecek ancak ekmekler görevli kişiler tarafından temizlik kurallarına uyularak verilecek. Müşterinin hiçbir şekilde ürünlere temas etmesine izin verilmeyecek.

Pastalar, kekler, kurabiyeler de paketli satılacak

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre, sadece ekmek değil, ekmek çeşitlerinden olan pastalar, kekler, kurabiyeler de paketlenerek satışa sunulacak.Fırıncılar, bu durumun ekstra maliyet getirdiğini ancak bunu fiyatlar yansıtmayacaklarını belirtiyor.Pazar, manav gibi yerler ile seyyar araçlarda da ambalajlı veya ambalajsız ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışı yasaklandı.Alınan bu kararlar, vatandaşları da memnun etti.

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