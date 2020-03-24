Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı

Koronavirüs testi yaptıran Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, tedbir amaçlı olarak hastanede kalacak.

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ koronavirüs testi yaptırdı. Gümüşdağ, koruma amaçlı hastanede kalacak.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın sağlık taramalarında çıkan belirtiler sebebiyle koronavirüs testi yaptırdığı ve test sonuçları kesinleşinceye kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyuna duyururuz." ifadelerine yer verildi.