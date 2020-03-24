Görevden alınan HDP'li Diyarbakır Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul tutuklandı
İçişleri Bakanlığınca hakkındaki terör soruşturma nedeniyle görevden alınan Diyarbakır'ın Eğil Belediyesi eski Başkanı HDP'li Mustafa Akkul, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü üyeliği'nden tutuklandı.Abone ol
DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca görevlerinden alınan Eğil Belediyesi eski Başkanı HDP'li Mustafa Akkul, Ergani Belediyesi eski Başkanı Ahmet Kaya, Silvan Belediyesi eski Başkanı Naşide Toprak ve Lice Belediyesi eski Başkanı Tarık Mercan, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyedeki mahkemeye çıkarılan HDP'li Mustafa Akkul, 'terör örgütü üyeliği'nden tutuklanırken; Naşide Toprak, Tarık Mercan ve Ahmet Kaya ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.