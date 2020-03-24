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Azerbaycan ilk koronavirüs testlerini Türkiye'nin aracılığıyla elde etti

Anadolu Ajansı

Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şireliyev, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk tanı testlerini Türkiye'nin aracılığı ile elde ettiklerini bildirdi.

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Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şireliyev, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, alınan tedbirler sayesinde Azerbaycan'da koronavirüsün artmasının önlendiğini belirtti. 

İlk günlerde koronavirüsün yeni tipinin teşhisi için birçok ülkede test olmadığını hatırlatan Şireliyev, "Sadece birkaç ünlü laboratuvarda ve Almanya'daki bir laboratuvarda bu testler yapılıyordu. Kardeş Türkiye'nin aracılığı ile testler Bakü'ye getirildi. İlk hastalar da o testlerin yardımıyla teşhis edildi" dedi

Şireliyev, bazı hastaların iyileşerek taburcu edildiğini, tedavisi devam edenlerin hastalık seyirlerinin de iyileşme yönünde olduğunu kaydetti.

Azerbaycan'da Kovid-19 vakasına ilk kez 28 Şubat'ta İran'dan ülkeye geçen bir Rus vatandaşında rastlanmıştı.

Bugüne kadar 87 kişide koronavirüs tespit edilen Azerbaycan'da, 10 hasta iyileşti, 1 hasta hayatını kaybetti.

Ülkede, 3'ü 18 yaş altı toplam 76 hastanın tedavisi sürüyor.

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