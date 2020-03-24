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Van Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu

Demirören Haber Ajansı

VAN'da korovavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Şubat'ta geçici olarak kapatılan İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan yolcu giriş ve çıkışları da gece yarısı itibarıyla geçici süreyle durduruldu.

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VAN Valiliği, korovavirüs tedbirleri kapmasında, 23 Şubat'ta kapatılan İran'a açılan Saray ilçesine bağlı Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışlarının bugün gece yarısından itibaren geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kapıköy Kara Hudut Kapısı'nda yolcu giriş ve çıkışlarının kısıtlamalar nedeniyle azalması, İran İslam Cumhuriyeti’nde Kovid-19 pandemisinin kontrol edilemeyecek boyutlara ulaşması, Kapıköy Kara Hudut Kapısında yolcu ve ticaret işlemlerinin tamamen durma noktasına gelmesi üzerine, Kapıköy Kara Hudut Kapısında görev yapan personelin görev yoğunluğunun azalması, ayrıca Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısında ithalat ve ihracat işlemlerinin artarak devam etmesi göz önüne alındığında Kapıköy Kara Hudut Kapısında görevli personelin, Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısında daha verimli ve uluslararası ticaretimize daha çok katkı sağlayacağı değerlendirildiğinden, tüm birimlerdeki personelin ve sağlık çalışanlarının daha etkin istihdamını sağlamak, Van ili genelinde ve Kapıköy Kara Hudut Kapısında kamu sağlığı güvenliğini en üst düzeyde temin etmek için geçici bir tedbir olarak Kapıköy Kara Hudut Kapısında yolcu giriş ve çıkışları 24.03.2020 tarih ve saat 24.00 itibariyle geçici süreyle durduruldu."

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