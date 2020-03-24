Temel Karamollaoğlu'ndan korona mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüs salgını kapsamında evde kalmaya mecbur olan insanlara hükümetin faturalar konusunda kolaylık sağlaması gerektiğini kaydetti.

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Sosyal medya hesabı Twittter'dan faturalar konusuna dair paylaştığı video ile koronavirüs salgını üzerinden ekonomik sorunlara vurgu yapan Karamollaoğlu, "Bu süreçte faturalar insanımızı ezmesin, virüsün ekonomik yükü haneleri bunaltmasın" dedi.

Ayrıca kamuoyunda yaşanan salgın sebebiyle 'evde kal' çağrıları üzerinden insanların ekonomik problemlerine cevap verecek adım atılması gerektiğinin üstünde duran Karamollaoğlu, "Hayat eve sığar ama faturalar sığmaz" ifadeleriyle hükümete dikkat çeken bir mesaj verdi.