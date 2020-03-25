HABER /  SPOR

Zekeriya Alp: Hiçbir hakemde koronavirüs belirtisine rastlanmadı

Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, şu ana kadar hiçbir hakem, gözlemci ya da temsilcide koronavirüs belirtilerine rastlanmadığını açıkladı.

Abone ol

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ta tespit edilmesi, futbol camiasını tarafından derin üzüntü ile karşılandı. Özellikle 15 Mart'ta seyircisiz oynanan Galatasaray- Beşiktaş derbisi sonrasında bu talihsiz olayın meydana çıkması, o gün statta görev yapan birçok isimde de korona virüs görülme şüphesini doğurdu.

Bu kişiler arasında karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen ve yardımcılarıyla, mücadelenin gözlemcisi ve temsilcisi de yer alıyordu. Konu hakkında TRT SPOR'a açıklamalarda bulunan MHK Başkanı Zekeriya Alp, şu ana kadar hiçbir hakem, gözlemci ya da temsilcide koronavirüs belirtilerine rastlanmadığını söyledi.

"Herkes izole bir şekilde evinde"
Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun tüm isimlerle iletişim halinde olduğunu belirten Alp, "Herkes izole bir şekilde evinde. Kimsede semptomlara rastlanmadı. Kontrollerimiz devam ediyor" ifadesini kullandı. MHK Başkanı Zekeriya Alp sadece Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görevli isimlerle değil, 26'ncı haftada görev yapan tüm hakem, gözlemci ve temsilcilerle sürekli bilgi alışverişinde olduklarını belirtti. Alp, kimsede belirti olmadığı için şu ana kadar test yapılmadığını ancak en küçük bir bulgunun ortaya çıkması halinde gerekli işlemlerin yapılacağını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yaşlı vatandaşla dalga geçmişti! Cezayı yedi
Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi
Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Korona ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi sonuna yaklaşıldı Mart'ın sonu diyor
Ekmek satışlarına koronavirüs düzenlemesi! Artık müsade edilmeyecek
65 yaş üstü vatandaşların emekli maaşları ve sosyal yardımlar nasıl alınacak?
ÖNCEKİ HABERLER
Van Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Kerevizin faydaları neler mide yanmasına birebir!
Azerbaycan ilk koronavirüs testlerini Türkiye'nin aracılığıyla elde etti
Trabzonspor test sonuçlarını açıkladı!
Erdoğan'dan 'İnanırsak yaparız, beraber başarırız' paylaşımı
Evde kalanlar kilo almamak için hurma yoğurt diyeti yapın
Yorumlar 1 yorum