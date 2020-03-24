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İstanbul'daki utandıran görüntüye gözaltı

Anadolu Ajansı

İSTANBUL Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi gözaltına alındı.

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ANKARA'daki görüntünün ardından İstanbul'da da benzer bir olay yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin yaşlı bir vatandaşı durdurup zorla maske taktığı ve başına kolonya döktüğü görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüpheli O.K. yakalandı.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüde; yaşlı bir adamı durduran şüpheli, yüzüne zorla maske takarak başına kolonya dökmüştü. Görüntüde, "Virüsün birini bulduk" diyen şahıs, gitmek isteyen yaşlı adamı, "Bak lan buraya" diyerek zorla durdurmuştu. "Virüs vakasına yakalanmış acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama zorla maske takan genç, başına da kolonya dökmüştü.

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