İstanbul'daki utandıran görüntüye gözaltı

İSTANBUL Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi gözaltına alındı.

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ANKARA'daki görüntünün ardından İstanbul'da da benzer bir olay yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin yaşlı bir vatandaşı durdurup zorla maske taktığı ve başına kolonya döktüğü görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüpheli O.K. yakalandı.