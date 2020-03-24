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Can Ataklı hakkında suç duyurusu

Anadolu Ajansı

Eğitimciler Birliği Sendikasınca (Eğitim-Bir-Sen), Can Ataklı hakkında başörtülü öğretmene yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

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Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), avukatlarınca hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde, Can Ataklı'nın EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmen hakkındaki sözlerine yer verildi.

Dilekçede, başörtülü öğretmenin ders vermesini 'facia' olarak nitelendirdiği belirtilerek, Can Ataklı'nın halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan, sendikadan yapılan açıklamada, Ataklı'nın EBA TV'de öğrencilere ders anlatan başörtülü öğretmen nezdinde manevi değerlere ve tüm başörtülülere dil uzattığı kaydedildi.

Açıklamada, "Eğitim-Bir-Sen olarak milli ve manevi değerlerimizin korunması, bunlara el ve dil uzatanlara karşı her platformda mücadele verilmesi konusunda her zamanki tavrımızı ve kararlılığımızı koruyacağız" ifadeleri kullanıldı.

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