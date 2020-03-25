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İstanbul'da 24 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı

TÜRKİYE'de şimdiye dek 44 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs, İstanbul'un çeşitli hastanelerinde görev yapan 24 aile hekimi ve hemşireye bulaştı.

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İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, sağlık çalışanlarının genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Dr. Kutbettin Demir, "Birkaç arkadaşımız yatarak tedavi görürken, diğer meslektaşlarımız evlerinde tedaviye devam ediyor. Arkadaşlarımızın sağlık durumlarında endişe edecek bir durum yok" ifadelerini kullandı.

"İhtiyaçlar dışında evlerinden çıkmasınlar"

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre vatandaşların basit sebeplerden dolayı hastaneye gelmesinden şikayetini belirten Dr. Demir, şunları kaydetti: Hiçbir vatandaşın acil durum ve ihtiyaçlar dışında evlerinden çıkmaması gerekir. Bugün bile avucunun kaşındığını, gözünün seyirdiğini belirterek muayeneye gelenler var. Sağlık merkezleri en riskli yerler. Vatandaşlarımıza 'Acil durumlar dışında gelmeyin' diyoruz

Demir, aile hekimleri olarak en büyük eksikliklerinin tulum ve gözlük olduğunu da sözlerine ekledi.

Son durum!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kornavirüs salgınına ilişkin son gelişmeleri Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatte 3 bin 952 test yapıldığını ve 342 yeni tanı konduğunu belirten Bakan Koca, 7 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, toplam vaka sayısı ise 1872'ye yükselmiş oldu.

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