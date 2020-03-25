Yeni Zelanda'da koronavirüs alarmı! Olağanüstü hal ilan edildi

YENİ ZELANDA Başbakanı Jacinda Ardern, koronavirüs vaka sayısının 205’e yükseldiği ülkede olağanüstü hal edildiğini açıkladı.

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yazılı açıklamasında, Kovid-19’un yayılmasını önlemek amacıyla bu gece yarısından itibaren sokağa çıkmanın yasaklandığını, ek tedbir olarak olağanüstü hal uygulamasının da yürürlüğe konulduğunu bildirdi.

Yurt dışından gelen Yeni Zelandalıların gümrük kapılarında teste tabi tutulacağını hatırlatan Ardern, virüs belirtisi tespit edilenlerin hazırlanan yerlerde karantinaya alınacağını kaydetti.

"Dünyada yaşananların Yeni Zelanda’da yaşanmaması için..."

Başbakan Ardern, ulusal olağanüstü hal uygulamasını denetleyecek kurumlara, gıda, yakıt ve diğer temel malzemelerin korunması ve temini, kara, deniz ve hava trafiğini düzenleme, yolları ve halka açık yerleri kapatma, halka açık yerler de dahil olmak üzere herhangi bir yeri tahliye etme gibi yetkiler verildiğini duyurdu.

Dünyada yaşananların Yeni Zelanda’da yaşanmaması için böyle bir uygulama yaptıklarını vurgulayan Ardern, "Şimdilik, Yeni Zelandalılardan üzerlerine düşeni yapmalarını istiyorum. Evde kalın, zinciri kırın, hayat kurtarın" ifadelerini kullandı.