Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik

Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Marcelo Saracchi, "Şanslıyız ki lig, sonunda durduruldu. 2 hafta içinde hepimiz virüsü kapmış olabilirdik." diye konuştu.

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Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, koronavirüs salgınıyla ve yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Hepimiz virüsü kapmış olabilirdik"

Saracchi, şunları kaydetti: Cumartesi günü ateşim çıkmaya başladı, başım yanıyordu, bacaklarım ağrıyordu. Karantinadaydım ve tüm kötü haberleri de görüyordum. Dün testimin negatif çıktığı haberi geldi ve ruhum tekrar bedenime döndü. Şanslıyız ki lig sonunda durduruldu. 2 hafta içinde hepimiz virüsü kapmış olabilirdik.

"İnsanlar henüz işin ciddiyetinin farkına varamadı"

Genç oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı: Leipzig'de oynamıyordum ve oynamayan bir oyuncu milli takımda da olamaz, bunu anladım. Eşimle de konuştum ve karar verdim, Almanya'dan hemen ayrıldım. Uruguay'da insanların meydanlara gittiğini görüyorum, Paysandu'da henüz vaka yok ve insanlar geziyor. Sanırım insanlar henüz işin ciddiyetinin farkına varamadı.