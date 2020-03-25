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Öğrencilerin tahliye işlemleri tamamlandı! Cumhurbaşkanlığı duyurdu

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye'ye olan uçuşlarını durduran 7 ülkedeki 2 bin 721 öğrencinin tahliye işlemleri tamamlandı. Öğrenciler 14 gün boyunca gözetim altında kalacak.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen 2 bin 721 öğrencinin tahliye işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan ülkelerde geçici olarak bulunan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu.

Öğrencilerin tahliye işlemleri tamamdı

Dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesinin tamamlandığını belirten Oktay, "Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve KKTC'de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2 bin 721 öğrencimiz Türkiye'ye getirilmiştir." açıklamasını yaptı.

14 gün karantinada kalacaklar

Oktay, öğrencilerin ulaşımlarının Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının koordinasyonunda THY ile sağlandığını kaydederek, "Covid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerimiz 14 gün karantinada kalacaktır. Şartlar ne olursa olsun vatandaşlarımız asla yalnız değildir." ifadelerini kullandı.

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