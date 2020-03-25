Fahrettin Koca Türkiye'deki son koronavirüs rakamlarını açıkladı

TÜRKİYE'deki coronavirüs (Covid-19) vaka sayısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklama ile duyurdu. Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 343 kişi arttı ölenlerin sayısı 44'e çıktı.

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Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronovirüs salgını Türkiye'de de hızla ilerlemeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'deki ölüm ve vaka sayısına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 44 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının ise 1872'ye yükseldiğini duyurdu.

Son 24 saatte 3 bin 952 test yapıldığını ve 343 yeni tanı konduğunu belirten Bakan Koca, 7 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, toplam vaka sayısı ise 1872'ye yükselmiş oldu.

"Biri koah hastası, altısı ileri yaşta"

Bakan Koca ayrıca, hayatını kaybedenlerden birinin KOAH hastası olduğunu, altısının ise ileri yaşta olduğunu ifade etti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.