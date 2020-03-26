Corona virüsle diz çöken İspanya NATO'dan yardım istedi ölenler 10 katı deniyor
İSPANYA'dan gelen son dakika haber durumun ne kadar vahim olduğunu ortaya serdi. Koronavirüs (Covid-19) ile başa çıkamayan İspanya NATO'dan acil yardım istedi.
Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı esareti altına alırken, salgında en fazla can kaybının yaşandığı İtalya ile İran'ın Koronavirüs Bilim Kurullarından tüyler ürperten itiraflar geldi. İki ülkenin yetkili isimleri de açıklanan ölü ve hasta sayısının çok az olduğunu, gerçek rakamın en az 10 kat fazla olduğunu belirtip, çok daha kötü günlere hazırlık yapılması çağrısı yaptılar. Salgının Avrupa'daki ikinci merkezi durumundaki İspanya, NAT'dan acil solunum cihazı ve tıbbı malzeme yardımı istedi. Mekke ve Medine karantina altına alındı. İngiltere Prensi Charles, koronavirüse yakalandı. Dünyadaki son durum şöyle...
İspanya NATO'dan acil yardım istedi
İspanya'da büyük bir panik yaşanıyor. Koronavirüs salgınında her gün yüzlerce vatandaşını kaybeden ve çaresiz kalan İspanya NATO'dan ayrdım talep etti. İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 738 artışla 3 bin 434'e, vaka sayısı ise 7 bin 937 artışla 47 bin 610'a ulaştı. İspanya'da hükümetin tıbbi malzeme ve solunum cihazı için NATO’dan yardım istediği açıklandı.
İngiltere Prensi Charles koronavirüse yakalandı
Koronavvirüs İngiliz Kraliyet Ailesine sıçradı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu 71 yaşındaki Galler Prensi Charles'ın korona virüse yakalandığı duyuruldu. Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki taht varisinin "hafif semptomlar gösterdiği, onun dışında sağlıklı olduğu ve son birkaç gündür evden çalıştığı" belirtildi. Prensin eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın testinin negatif çıktığı bildirilen açıklamada, hükümetin ve doktorların tavsiyesi uyarınca, Prens ve Düşesin İskoçya'da kendilerini tecrit ettiği vurgulandı.
Mekke ve Medine için karantina ilan edildi
Hafta başında 21 gün boyunca akşam 19:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan eden Suudi Arabistan'dan son dakika koronavirüs önlemi haberi geldi. Suudi Arabistan, koronavirüs önlemleri kapsamında Riyad, Mekke ve Medine'de karantina ilan etti.