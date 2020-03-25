Kolonya ve dezenfektana vergi desteği! Solunum cihazlarında gümrük vergisi kaldırıldı

Koronavirüs önlemlerini her geçen gün sıkılaştıran hükümet kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkol ithalatına uygulanan gümrük vergisi sıfırladı. Ayrıca solunum cihazları ek vergi listesinden çıkarıldı.

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Tüm dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla talep artışı yaşanan kolonya ve dezenfektan üretimini desteklemek için gümrük vergisinde düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ithalat rejimi kararına ek karar uyarınca, dökme etil alkol ithalatı, ‘nihai kullanım mevzuatı kapsamında indirimli gümrük vergisi uygulanacak tarım ürünleri listesi’ne eklendi.

Solunum cihazlarına gümrük vergisi kaldırıldı

Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunda 'mekanoterapi cihazları, masaj cihazları, psikotekni cihazları, ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları' başlığı altında yer alan 'cihazlar' söz konusu tablo kapsamında çıkarıldı.

Yüzde 13 uygulanıyordu

Tablo kapsamında bu cihazların bazı ülkelerden ithalatında yüzde 13 ilave gümrük vergisi uygulanıyordu.

Yüzde 20 ilave gümrük vergisine tabi "diğer hazır eşya" sınıflandırmasında tek kullanımlık tıbbi maskeler de hariç tutulacak.