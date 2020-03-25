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Almanya şokta! Satın alınan milyonlarca maske kayboldu

ALMANYA'nın koronavirüsle mücadele kapsamında satın aldığı 6 milyon maskenin Kenya'da kaybolduğu bildirildi.

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Almanya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele çerçevesinde sağlık merkezleri ve hastanelerde kullanılmak üzere satın aldığı 6 milyon maskenin kaybolduğu bildirildi.

Der Spiegel dergisinin haberine göre Savunma Bakanlığının satın aldığı FFP2 tipi 6 milyon maskenin transit geçtiği Kenya havalimanında kaybolduğu ifade edildi.

'Toplam siparişin küçük bir kısmı'
Savunma Bakanlığı sözcüsü haberi doğrulayarak satın alınan maskelerin toplam siparişi verilen sağlık malzemelerinin küçük bir kısmını oluşturduğunu ifade etti.

Haberde, 20 Mart'ta Almanya'da olması gereken maskelerin ülkeye gelmemesi üzerine soruşturma açıldığı belirtildi.

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